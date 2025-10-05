فعاليات ومظاهرات في تركيا تضامناً مع فلسطين وأسطول الصمود

أنقرة-سانا

شهدت عدة ولايات ومدن تركية، اليوم، فعاليات ومظاهرات دعماً لفلسطين وتنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداء على أسطول الصمود العالمي، لكسر الحصار عن القطاع.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن آلاف المتظاهرين خرجوا من ساحة مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول بمسيرة حاشدة تنديداً بالإبادة الإسرائيلية في غزة، كما تجمع عشرات الآلاف وسط العاصمة أنقرة، دعماً لـ “أسطول الحرية”.

وفي ولاية إزمير أعرب عدد من الأتراك عن تضامنهم مع أسطول الصمود العالمي بعد الهجوم الإسرائيلي عليه، وذلك عبر مظاهرات بسفن وقوارب في مياه البحر، رفعت عليها أعلام فلسطين وتركيا.

وفي ولاية ألازيغ احتشد عدد كبير من المتظاهرين أمام جامع “عزت باشا”، بدعوة من منبر الأقصى وبعض المنظمات المدنية، وساروا نحو ميدان الجمهورية وهم يحملون أعلام فلسطين ولافتات داعمة لغزة.

كما شهدت ولايات قيصري ووان وأسكي شهير وأوردو وبايبورت ودوزجة وأدرنة وأرضروم، عدة تجمعات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة لكسر الحصار عنها، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم.