أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفياً مستجدات مذكرة ‏التفاهم الأمريكية الإيرانية

الدوحة-سانا
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الموقعة مؤخراً.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن شريف أشاد خلال الاتصال بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي في المنطقة.
وكانت باكستان وقطر اللتان قادتا الوساطة بين واشنطن وطهران أكدتا في بيان مشترك أمس الأول، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن في سويسرا.
ووقعت الولايات المتحدة وإيران في الـ18 من حزيران الجاري مذكرة تفاهم في إسلام أباد لمعالجة القضايا العالقة بينهما، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.