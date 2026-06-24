أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفياً مستجدات مذكرة ‏التفاهم الأمريكية الإيرانية

الدوحة-سانا‏

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي ‏اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، تطورات ‏الأوضاع الإقليمية، ولا سيما مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات ‏المتحدة الأمريكية وإيران الموقعة مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن شريف أشاد خلال الاتصال بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي في ‏المنطقة‎.‎

وكانت باكستان وقطر اللتان قادتا الوساطة بين واشنطن وطهران ‏أكدتا في بيان مشترك أمس الأول، تحقيق نتائج ‏إيجابية وبناءة تمهد ‏للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى ‏من ‏المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن في ‏سويسرا‎.‎

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في الـ18 من حزيران الجاري ‏مذكرة تفاهم في إسلام أباد لمعالجة القضايا العالقة بينهما، قبل أن تبدأ ‏جولة مفاوضات في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي ‏تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية‎.‎