شركة “صن إكسبريس” التركية تبدأ تسيير رحلات مباشرة بين أنطاليا وإزمير وحلب مطلع آب

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الثلاثاء، أن شركة “صن إكسبريس” التركية ستبدأ اعتباراً من 1 آب المقبل، تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة أنطاليا في تركيا ومدينة حلب، كما ستبدأ اعتباراً من 2 آب المقبل تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين مدينة إزمير بتركيا ومدينة حلب.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا وتركيا، وتوفير خيارات سفر إضافية ومتعددة للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي.

وكان مطار حلب الدولي استقبل في 20 تموز الجاري أولى رحلات شركة “فلاي دبي” الإماراتية القادمة من دبي، إيذاناً ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين دبي وحلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين المدينتين وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.