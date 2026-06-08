قطر تؤكد دعمها جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني دعم دولة قطر لجميع الجهود والمساعي الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه آل ثاني من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية القطرية.
وبحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان.
وشنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، هجوماً استهدف عدة مدن إيرانية، وذلك بعد ساعات من قصف إيراني بعدد من الصواريخ استهدف “إسرائيل”، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين إلى وقف إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المحادثات.