قطر تؤكد دعمها جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا‏

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني دعم دولة قطر لجميع الجهود والمساعي الرامية إلى ‏خفض التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام‎.‎

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه آل ثاني من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية ‏القطرية.‏

وبحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان.‏

وشنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، هجوماً استهدف عدة مدن إيرانية، وذلك بعد ساعات من قصف إيراني بعدد ‏من الصواريخ استهدف “إسرائيل”، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين إلى وقف إطلاق الصواريخ ‏والعودة إلى طاولة المحادثات.‏