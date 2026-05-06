مقتل ستة أشخاص في غارات إسرائيلية على النبطية والبقاع الغربي بلبنان

بيروت-سانا

قتل ستة أشخاص اليوم الأربعاء، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على النبطية والبقاع الغربي بلبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن مسيّرات إسرائيلية أغارت صباحاً على بلدة ميفدون في قضاء النبطية بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة، ما أدى إلى مقتل شخصين، في حين قتل أربعة آخرون في غارة أخرى استهدفت بلدة زلايا في البقاع الغربي.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على دفعتين على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية وبلدة رشكنانيه في قضاء صور، وبلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل.

وفي السياق نفسه، سُجلت حركة نزوح من بلدات كوثرية السيّاد والغسانية وأنصارية ومزرعة الداودية بعد الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال لـ 12 بلدة لبنانية.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.