ثلاث دول أوروبية تعرب عن قلقها من التحركات الصينية قرب تايوان

afp 6954b20b0ff5 1767158283 ثلاث دول أوروبية تعرب عن قلقها من التحركات الصينية قرب تايوان

تايبيه-سانا ‏

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء الأنشطة البحرية الصينية الأخيرة ‏قبالة الساحل الشرقي لتايوان، معتبرة أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في المنطقة.‏

ونقلت رويترز عن الدول الثلاث قولها في بيان مشترك صادر عن مكاتبها التمثيلية في تايبيه: إن ‌‏”هذه التحركات تهدد الاستقرار وحرية الملاحة وسلامة الشحن الدولي”، مؤكدةً رفض أي تغييرات ‏أحادية للوضع القائم في المنطقة، وخصوصاً عبر التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه.‏

وكانت الصين نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري سفن خفر السواحل قبالة الساحل الشرقي ‏لتايوان.‏

وأوضحت الصين أن العملية جاءت رداً على تحركات من اليابان والفلبين اللتين أعلنتا عزمهما ‏بدء محادثات رسمية بشأن حدودهما البحرية، والتي تعتبرها بكين متداخلة مع المياه الصينية قبالة ‏تايوان.‏
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يذكر أن الصين تعتبر جزيرة تايوان مقاطعة تابعة لها، وتطالب بعودتها إلى سيادتها، بينما تصر ‏تايوان على الاستقلال منذ عام 1949.‏

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