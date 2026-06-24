ثلاث دول أوروبية تعرب عن قلقها من التحركات الصينية قرب تايوان

تايبيه-سانا
أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء الأنشطة البحرية الصينية الأخيرة قبالة الساحل الشرقي لتايوان، معتبرة أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في المنطقة.
ونقلت رويترز عن الدول الثلاث قولها في بيان مشترك صادر عن مكاتبها التمثيلية في تايبيه: إن ”هذه التحركات تهدد الاستقرار وحرية الملاحة وسلامة الشحن الدولي”، مؤكدةً رفض أي تغييرات أحادية للوضع القائم في المنطقة، وخصوصاً عبر التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه.
وكانت الصين نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري سفن خفر السواحل قبالة الساحل الشرقي لتايوان.
وأوضحت الصين أن العملية جاءت رداً على تحركات من اليابان والفلبين اللتين أعلنتا عزمهما بدء محادثات رسمية بشأن حدودهما البحرية، والتي تعتبرها بكين متداخلة مع المياه الصينية قبالة تايوان.
يذكر أن الصين تعتبر جزيرة تايوان مقاطعة تابعة لها، وتطالب بعودتها إلى سيادتها، بينما تصر تايوان على الاستقلال منذ عام 1949.