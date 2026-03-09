الدفاع القطرية تعلن تصدي قواتها لهجمة صاروخية جديدة

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الإثنين، عن تصدي قواتها لهجمة صاروخية استهدفت البلاد، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية عدة عقب بدء هجمات أمريكية إسرائيلية ضدها منذ الـ28 من شباط.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن مراسلها، تأكيده دوي انفجارات قوية الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي الهجوم الجديد، بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع القطرية اعتراضها ستة صواريخ باليستية وصاروخين كروز في هجوم إيراني على أراضيها دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن أربعة صواريخ باليستية سقطت بسلام في منطقة غير مأهولة بالسكان أو في المياه الإقليمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أكد في وقت سابق اليوم، على ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة، داعياً إلى تغليب لغة الدبلوماسية واستئناف المفاوضات، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وشدد رئيس الوزراء القطري، على موقف بلاده الرافض تماماً للذرائع والمبررات التي تستخدمها طهران لتنفيذ تلك الاعتداءات، قائلاً: إن ما جرى يمثل “شعوراً بالخيانة” ويشكل خطأً فادحاً، لكون الهجمات استهدفت دولاً أكدت مراراً عدم مشاركتها في أي صراعات ضد جيرانها.