الخارجية الباكستانية: استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل

qJQD4pUd 1 33 الخارجية الباكستانية: استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل

إسلام أباد-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم الوزارة، طاهر أندرابي، أن “الجولة المقبلة من المباحثات ستُستأنف خلال الأسبوع المقبل”، دون تحديد مكان انعقادها أو موعدها النهائي.

ورجح المسؤول الباكستاني أن يكون يوم الثلاثاء موعد الجولة، دون أن يستبعد يوم الإثنين أو الأربعاء كذلك.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعلن أول أمس الإثنين، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في سويسرا اختتمت بنجاح، في إطار جهود دبلوماسية هدفت إلى احتواء التوترات في المنطقة.

بدورها، قالت سويسرا: إن الظروف باتت مهيأة “لاستئناف فوري” ‏للمحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة، عقب انتهاء الجولة الأولى من ‏المفاوضات بين الجانبين‎.‎

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