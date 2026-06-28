غرفة تجارة دمشق تبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا



بحث وفد من غرفة تجارة دمشق، برئاسة عصام الغريواتي، مع السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتسهيل حركة رجال الأعمال، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة المشتركة.



وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر السفارة الأردنية بدمشق، عدداً من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تسهيل حركة رجال الأعمال من الدرجتين الممتازة والأولى مع عائلاتهم خلال زيارتهم إلى الأردن، وتعزيز فرص التشبيك مع القطاع الصحي الأردني، بما يتيح إقامة شراكات في إنشاء وإدارة مشافٍ جديدة، وآفاق التعاون في قطاع التعليم من خلال التوءمة بين الجامعات السورية والأردنية.



وناقش الجانبان موضوع “المناقلة” عبر الشاحنات وسبل إيجاد حلول عملية، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب آليات تحديث أسطول الشحن السوري، بما يعزز قدرته التنافسية ويفتح مسارات أوسع للوصول إلى أسواق الخليج.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري.