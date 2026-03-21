القيادة المركزية الأمريكية: ضربات دقيقة داخل إيران وتدهور ملحوظ في قدراتها العسكرية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم السبت، تنفيذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية، مؤكدة استخدام قنابل بزنة 5000 رطل ضد مخابئ داخل إيران.

وقال قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، عبر منصة “إكس”: إن العمليات شملت استهداف رادارات إيرانية تُستخدم لتهديد الملاحة، ومخازن صواريخ باليستية.

وأضاف: إن إيران تكبدت خسائر كبيرة في قدراتها القتالية، بما في ذلك آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن هذه القدرات تشهد تدهوراً ملحوظاً.

وأوضح كوبر أن القوات الأمريكية استهدفت أيضاً 130 سفينة مرتبطة بإيران، مؤكداً أن قواته تعمل على مواجهة التهديدات الإيرانية العابرة للحدود.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية، قائلاً: إن القوات الأمريكية ماضية في استخدام القوة ضد التهديدات التي تطال الملاحة في مضيق هرمز.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن أول أمس الخميس، أن الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة في إيران لا تزال ثابتة، مؤكداً أنه لا يوجد إطار زمني محدد لإنهاء الحرب.