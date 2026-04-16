مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال على مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان اثنان، وأصيب 4 آخرون اليوم الخميس، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين خلف مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شقيقين، فيما أصيب 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، جراء إطلاق آليات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم المغازي وسط القطاع النار تجاه شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، مع إطلاق نار مماثل وقصف مدفعي من دبابات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية والجنوبية في خان يونس.

وارتفع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,346 قتيلاً، و172,242 مصاباً.

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة
أذربيجان تحبط مجدداً محاولتي تهريب مخدرات مصدرها إيران
ارتقاء 28 فلسطينياً بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار
توقف العبور في مضيق هرمز يضرب أسواق الطاقة العالمية
