واشنطن-سانا
اتفقت الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد على وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: إن الجانبين “اتفقا على وقف مهاجمة بعضهما البعض”، مشيراً إلى عزمهما عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لبحث الأوضاع المتعلقة بمضيق هرمز.
من جهته، قال مسؤول أمريكي ثانٍ للموقع: إن “كلا الجانبين سيتراجعان عن تبادل الهجمات في الوقت الحالي”، مضيفاً: إن “السفن يمكنها التحرك بحرية”، حيث من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد في وقت سابق اليوم تهديداته ضد إيران، عقب شن بلاده غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ورادارات ساحلية، رداً على خرق طهران وقف إطلاق النار.
ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً حقيقياً مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات متبادلة بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران الجاري.
مسؤول أمريكي: اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات المتبادلة وعقد اجتماع في الدوحة
واشنطن-سانا