مسؤول أمريكي: اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات المتبادلة وعقد اجتماع في الدوحة

واشنطن-سانا



اتفقت الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد على وقف الهجمات المتبادلة بينهما، وعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: إن الجانبين “اتفقا على وقف مهاجمة بعضهما البعض”، مشيراً إلى عزمهما عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لبحث الأوضاع المتعلقة بمضيق هرمز.



من جهته، قال مسؤول أمريكي ثانٍ للموقع: إن “كلا الجانبين سيتراجعان عن تبادل الهجمات في الوقت الحالي”، مضيفاً: إن “السفن يمكنها التحرك بحرية”، حيث من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد في وقت سابق اليوم تهديداته ضد إيران، عقب ‌‏شن بلاده غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ ‌‏والطائرات المسيرة ورادارات ساحلية، رداً على خرق طهران ‏وقف إطلاق ‏النار.‏



ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران اختباراً ميدانياً ‏حقيقياً ‏مع تبادل الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، واتهامات ‏متبادلة ‏بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الـ 17 من حزيران ‏الجاري.‏