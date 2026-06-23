إيطاليا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر بعدة مدن

روما-سانا
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة تأهب قصوى “الإنذار الأحمر” في 15 مدينة، من بينها روما وميلانو، مع توقع ارتفاع العدد إلى 16 مدينة يوم غد الأربعاء، وذلك في ظل استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها اليوم الثلاثاء: إن مستوى الإنذار الأحمر يمثل أعلى درجات التحذير، موصية السكان بتجنب الخروج خلال ساعات الذروة، والبقاء في أماكن باردة، وتناول وجبات خفيفة، إضافة إلى شرب كميات كافية من المياه ورش الجسم بالماء البارد.
وتشهد عدة دول أوروبية خلال الأيام الحالية موجة حر متصاعدة الشدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية واسعة، في وقت سجلت فيه فرنسا خلال الأيام الماضية درجات حرارة قياسية خلال شهر حزيران.
وتوفي ثلاثة أشخاص في فرنسا أمس الإثنين، نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الموجة ضمن سلسلة من موجات الحر المتكررة في أوروبا الغربية خلال فترة قصيرة، وسط تحذيرات من تأثيرات التغير المناخي، الذي يسهم في زيادة حدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة، وفي مقدمتها موجات الحر.