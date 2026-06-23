إيطاليا تعلن حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر بعدة مدن

روما-سانا‏

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حالة تأهب قصوى “الإنذار الأحمر” في 15 مدينة، من ‏بينها روما وميلانو، مع توقع ارتفاع العدد إلى 16 مدينة يوم غد الأربعاء، وذلك في ظل ‏استمرار موجة حر شديدة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها اليوم الثلاثاء: إن مستوى الإنذار الأحمر يمثل ‏أعلى درجات التحذير، موصية السكان بتجنب الخروج خلال ساعات الذروة، والبقاء في ‏أماكن باردة، وتناول وجبات خفيفة، إضافة إلى شرب كميات كافية من المياه ورش ‏الجسم بالماء البارد.‏

وتشهد عدة دول أوروبية خلال الأيام الحالية موجة حر متصاعدة الشدة، ما دفع السلطات ‏إلى اتخاذ إجراءات احترازية واسعة، في وقت سجلت فيه فرنسا خلال الأيام الماضية ‏درجات حرارة قياسية خلال شهر حزيران.‏

وتوفي ثلاثة أشخاص في فرنسا أمس الإثنين، نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن موجة ‏الحر الشديدة التي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع ‏درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.‏

وتأتي هذه الموجة ضمن سلسلة من موجات الحر المتكررة في أوروبا الغربية خلال فترة ‏قصيرة، وسط تحذيرات من تأثيرات التغير المناخي، الذي يسهم في زيادة حدة وتواتر ‏الظواهر المناخية المتطرفة، وفي مقدمتها موجات الحر.‏