البحرين وأوكرانيا تؤكدان أهمية حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية

المنامة-سانا

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الوزيرين شددا على ضرورة صون حرية الملاحة وحماية السفن المدنية، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة على المستوى العالمي.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والقارة الأوروبية، وأكدا دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسويات سياسية تسهم في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب الوزير الأوكراني عن تضامن بلاده مع مملكة البحرين إزاء ما تعرضت له من اعتداءات.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، زار الرئيس الأوكراني عدداً من دول الخليج العربية، وتم إبرام اتفاقات دفاعية مع عدد من هذه الدول، ومن بينها البحرين، تنص على تعاون طويل الأمد يمتد لعشر سنوات، ويشمل إنشاء مشاريع إنتاج عسكري مشترك.