مقتل أربعة أشخاص برصاص مسلحين في كولومبيا

بوغوتا-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم الأحد جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون في مدينة كوكوتا شمال شرق كولومبيا، الواقعة على الحدود مع فنزويلا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الشرطة المحلية اللفتنانت كولونيل ريكاردو كوندي قوله في تصريح: “إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه مجموعة من الأشخاص داخل أحد المحال التجارية في المدينة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار”.

بدورها، أوضحت الشرطة المحلية في بيان، أن من بين الضحايا مسؤولاً محلياً يُدعى وليام لوبيز، يشغل منصب رئيس مجلس أحد الأحياء في مدينة كوكوتا الحدودية.

وتشهد المنطقة تصاعداً في حدة التوتر الأمني، حيث سجلت وسائل الإعلام المحلية وقوع 4 هجمات مماثلة خلال الأسبوعين الماضيين في المدينة التي تعاني من اضطرابات أمنية متكررة.

وتعاني كولومبيا من موجة عنف متفاقمة تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الحادي والثلاثين من أيار الجاري، وذلك في ظل صراع مستمر منذ أكثر من ستة عقود بين القوات الحكومية وحركات التمرد وعصابات تهريب المخدرات.