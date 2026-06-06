الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران “دفاعاً عن النفس”، بعد إسقاط أربع مسيّرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة (X) اليوم السبت: إن القوات الأمريكية “أسقطت أربع مسيّرات أُطلقت باتجاه مضيق هرمز“، وهو أمر شكّل “تهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية الإقليمية”.

وأضافت: “ثم قامت القوات الأمريكية بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غوروك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة”، مشيرة إلى أن “القوات الأمريكية تبقى متيقظة ومستعدة للرد في إطار الدفاع المشروع عن النفس على أي عدوان غير مبرر من جانب إيران”.

وتوقفت الأعمال القتالية بين الطرفين في الثامن من نيسان بموجب وقف لإطلاق النار توسطت به باكستان، لكن واشنطن وطهران تبادلتا إطلاق النار أكثر من مرة منذ ذلك الحين، في وقت تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما تحاصر الولايات المتحدة موانئها على الخليج العربي وبحر عمان.