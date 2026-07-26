الإدارة المحلية: دراسة ومراجعة القانون رقم /12/ ‏لعام ‌‏2012 ‏لمواكبة التنمية المستدامة

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أن دراسة ومراجعة قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام 2012 تركز على تعزيز منظومة التراخيص والرقابة البيئية، وضمان التزام مشاريع الاستثمار وإعادة الإعمار بالاشتراطات والمعايير البيئية، وحماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.
وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن دراسة القانون ومراجعة مواده تهدف إلى مواكبة التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية والوحدات الإدارية على حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وحقوق الأجيال القادمة.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أعلن في الـ 18 من شهر أيار الماضي، أن الوزارة تعمل حالياً على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مؤكداً أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيسهم في تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بطرق أكثر فعالية.