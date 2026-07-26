الإدارة المحلية: دراسة ومراجعة القانون رقم /12/ ‏لعام ‌‏2012 ‏لمواكبة التنمية المستدامة

AMR 8063 الإدارة المحلية: دراسة ومراجعة القانون رقم /12/ ‏لعام ‌‏2012 ‏لمواكبة التنمية المستدامة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أن ‏دراسة ومراجعة قانون حماية البيئة رقم /12/ لعام ‌‏2012 تركز على تعزيز منظومة التراخيص ‏والرقابة البيئية، وضمان التزام مشاريع الاستثمار ‏وإعادة الإعمار بالاشتراطات والمعايير البيئية، ‏وحماية التنوع الحيوي والموارد الطبيعية. ‎

وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم ‏الأحد، أن دراسة القانون ومراجعة مواده تهدف إلى ‏مواكبة التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الجهات ‏المعنية والوحدات الإدارية على حماية الموارد ‏الطبيعية والحد من التلوث، بما يحقق التوازن بين ‏التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وحقوق الأجيال ‏القادمة‎.‎

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني ‏أعلن في الـ 18 من شهر أيار الماضي، أن الوزارة ‏تعمل حالياً على حزمة واسعة من الإصلاحات ‏التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ‏بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مؤكداً ‏أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيسهم في تحسين ‏الواقع البيئي ومعالجة النفايات بطرق أكثر فعالية‎.‎

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