إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تواصل دور النشر السورية رفد المشهد الثقافي بإصدارات حديثة ومتنوعة، تتوزع بين الشعر والرواية والقصة والدراسات التراثية والتربوية، وتعكس انشغالات إنسانية وفكرية تمتد من الذاكرة والفقد وتجارب السجون، إلى التراث الشعبي واللغة وأدب الأطفال، في مشهد يؤكد حيوية الكتاب ودوره في توثيق التجربة وصون الهوية الثقافية.

ديوان: الصمت لم يعد جواباً

المؤلف: الشاعرة دموع مصطفى

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الديوان: هو المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة دموع مصطفى، تستكشف فيها عبر قصائد وجدانية مشاعر الفقد والاغتراب وتأثير النزوح على الذاكرة الإنسانية بلغة رمزية مكثفة.

كتاب: تاريخ الموال السباعي في الشام وتراجم ناظميه الأوائل

المؤلف: الباحث رامي عفاكي

دار النشر: سائر المشرق للنشر بيروت 2026

نبذة عن الكتاب: يعد كتاب “تاريخ الموال السباعي في الشام وتراجم ناظميه الأوائل” للباحث السوري رامي عفّاكي وثيقة تراثية رائدة تسلط الضوء على نشأة وتطور الموال السباعي (السبعاوي) كفن شعبي وأدبي أصيل في بلاد الشام، ويعتمد على التحقيق العلمي الرصين لمخطوطات نادرة منسية ليستنطق نصوصاً ظلت حبيسة الأدراج طويلاً، مركزاً على سيرة الشاعر والناظم الشهير أمين الجندي الحمصي وحياته ومواويله المجهولة.

كتاب: سوانح تربوية ولغوية

المؤلف: الباحث صالح بن فهد العصيمي

دار النشر: تكوين للنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يعد الكتاب إضاءة معرفية تجمع بين ثناياها دراسات ومباحث تعنى بقضايا اللسانيات وعلوم اللغة العربية الأصيلة، إلى جانب الالتفات إلى الجوانب التعليمية والتربوية المعاصرة؛ والكتاب من تأليف الكاتب والباحث السعودي صالح بن فهد العصيمي، حيث يقدم من خلاله صياغة فكرية تهم الباحثين والمعلمين بلغة سلسة تلامس الوجدان والوعي الثقافي.

رواية: سمفونية الكاثوليكي الأحمر

المؤلف: الروائي وليد هرمز

دار النشر: الزمان للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تأخذنا الرواية في رحلة أدبية سردية مميزة صاغتها مخيلة الروائي العراقي وليد هرمز، حيث ينسج بأسلوبه الفني الخاص عوالم تجمع بين عبق التاريخ ومحاكاة النفس البشرية.

مجموعة قصصية: بيضة على الجليد

المؤلف: الكاتب أحمد رزق حسن

دار النشر: العراب للدراسات والنشر والترجمة دمشق 2026

نبذة عن المجموعة: تعد هذه المجموعة الموجهة للأطفال عملاً أدبياً وتربوياً متميزاً من تأليف الكاتب والمهندس السوري أحمد رزق حسن؛ حيث يضم الكتاب باقة متنوعة من الحكايات الهادفة والمشوقة المصممة خصيصاً لتوسيع مدارك الصغار، وتقديم معلومات علمية وبيئية مبسطة بأسلوب قصصي جذاب.

رواية: 125 يوماً في فرع فلسطين

المؤلف: الكاتب غياث البديوي

دار النشر: الرؤية الجديدة للطباعة والنشر دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تعد وثيقة إنسانية مؤثرة تنتمي لأدب السجون، مستوحاة من قصة حقيقية، سطرها الكاتب السوري غياث البديوي؛ ليروي فيها بأسلوب سردي عذب تجربة الاعتقال الصعبة داخل زنازين النظام البائد، متتبعاً رحلة البطل من دروب النضال السري في مدينة دوما حتى أروقة المعتقل، حيث تتحول الذاكرة والأحلام إلى أدوات حتمية للصمود والبقاء وتحدي القهر، وقد خرج هذا العمل الأدبي للنور لتسليط الضوء على انتصار الإرادة الإنسانية والتمسك بالحرية في أحلك الظروف.

وتؤكد هذه الإصدارات استمرار دور النشر في تقديم أعمال معرفية وإبداعية تثري المكتبة العربية وتلبي اهتمامات القراء.