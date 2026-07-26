رومانيا تعلن إسقاط مسيرة ثالثة اخترقت أجواءها

بوخارست-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية إسقاط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي للبلاد، في ثالث حادث من نوعه خلال 48 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم الأحد: إن طياراً على متن مقاتلة من طراز إف-16 أسقط طائرة دون طيار ثالثة دخلت المجال الجوي الروماني.

وكانت رومانيا أعلنت أمس السبت، إسقاط طائرة ثانية قرب الحدود مع أوكرانيا.

كما أعلنت أول أمس الجمعة إسقاط طائرة مسيرة أخرى، وقال ممثلو الادعاء العام الذين فحصوا حطامها: إنها روسية، في أول حادث من نوعه تقوم فيه رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بإسقاط طائرة مسيرة بعد عشرات الانتهاكات للمجال الجوي للبلاد.