منتدى الشراكة الروسية الأفريقية: بناء نظام دولي أكثر عدالة واستقراراً

القاهرة-سانا

أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة أهمية بناء نظام دولي أكثر عدالة واستقراراً، قائم على المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها أن الوزير بدر عبد العاطي أكد في كلمة له نيابة عن الرئيس المصري، خلال افتتاح المنتدى اليوم، أن إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن، بحيث تعبّر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية في هذا النظام، مشدداً على أن صوت أفريقيا، بما تمثله من ثقل بشري واقتصادي وسياسي وديمغرافي، يجب أن يكون حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى.

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة مماثلة نيابة عن الرئيس الروسي خلال افتتاح المنتدى، أن روسيا تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة أصبحت مركزاً مهماً في النظام العالمي الجديد، لما تملكه من قدرات اقتصادية وبشرية هائلة.

وشدد لافروف على أن روسيا ساهمت مؤخراً في دعم الأمن الوطني للدول الأفريقية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للكوارث البيئية والأوبئة الخطيرة.

حضر افتتاح المؤتمر وزير خارجية أنغولا تيتي أنطونيو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية.

ويناقش المنتدى واقع تنفيذ خطة عمله للفترة 2023-2026، إلى جانب صياغة خطته المقبلة، وتحديد أولويات التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، بما يعزز شراكة مستدامة تحقق المصالح المشتركة.