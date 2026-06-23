الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في طولكرم، وبلدة تقوع ومنطقتي أبو فريحة، وهندازة، ومخيم عايدة في بيت لحم، وبلدتي طمون في طوباس والجيب في القدس، وقرية كفر قليل في نابلس، واعتقلت 12 فلسطينياً.

ومن جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

واقتحم جنود الاحتلال مدينة نابلس، وكثفوا انتشارهم في محيط البلدة القديمة والسوق التجاري.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، وخاصة في المنطقة الأثرية، في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي، وطمس هويته الفلسطينية.

وقتل فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب آخرون، أمس الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.