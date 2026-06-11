ترامب يرشح مدعي عام نيويورك لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ترشيحه المدعي العام لولاية نيويورك جاي كلايتن، لشغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية، وذلك بعد انتقادات جمهورية لسعيه تعيين حليف يفتقر إلى الخبرة في منصب سابق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله، في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “يسعدني أن أُعلن تسمية جاي كلايتن الذي يحظى بدرجة عالية من الاحترام، ليكون مدير الاستخبارات الوطنية المقبل”، داعياً الكونغرس إلى تثبيته “في أقرب وقت”.

يشار أن جاي كلايتون هو محامٍ وسياسي أمريكي يشغل حالياً منصب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، وكان رئيساً سابقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وفي حال تم تعينه في منصب مدير الاستخبارات الوطنية، سيتولى الإشراف وتنسيق عمل 18 وكالة استخباراتية أمريكية.