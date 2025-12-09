زيلينسكي يعلن استعداده لتقديم تعديلات على خطة واشنطن لإنهاء الحرب

روما-سانا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن أمله بإرسال مقترحه المعدّل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى واشنطن يوم الأربعاء القادم.

وجاء في منشور لزيلينسكي على منصة “إكس”: إن “النقاط الأوكرانية والأوروبية أصبحت الآن أكثر تقدماً، ونحن مستعدون لعرضها على شركائنا الأمريكيين”.

وفي وقت سابق اليوم، جدد ترامب، في مقابلة مع موقع “بوليتيكو” الإخباري الأمريكي، انتقاداته لزيلينسكي، متهماً إياه بأنه لم يقرأ المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية.

وخلال المقابلة، دعا ترامب أوكرانيا إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد خسارتها الكثير من الأراضي، معتبراً أن “جزءاً من المشكلة” يكمن في أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين “يكرهان بعضهما بشدة”، ما يجعل “من الصعب جداً عليهما التوصل إلى اتفاق”.

وكانت خطة واشنطن تقضي بتنازل كييف عن أراضٍ لا تحتلها روسيا مقابل تعهّدات أمنية.