مقتل شخصين جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قُتل شخصان مساء امس السبت جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على ‏قضاء النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في ‏بلدة زبدين، ما أدى إلى مقتل شخص، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة كفرصير عن ‏مقتل شخص آخر.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 83 شخصاً وإصابة ‌‏141 آخرين جراء سلسلة الغارات التي استهدفت جنوب لبنان خلال الساعات الأربع ‏والعشرين الماضية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها رغم دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة ‏وإيران حيز التنفيذ، والتي تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع ‏الجبهات، بما في ذلك لبنان.‏