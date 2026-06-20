مقتل شخصين جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت-سانا
قُتل شخصان مساء امس السبت جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء النبطية في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة زبدين، ما أدى إلى مقتل شخص، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة كفرصير عن مقتل شخص آخر.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين جراء سلسلة الغارات التي استهدفت جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها رغم دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، والتي تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.