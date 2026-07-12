سلطنة عُمان تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف مواقع داخل أراضيها

مسقط-سانا

استدعت سلطنة عُمان اليوم الأحد السفير الإيراني لدى مسقط موسى فرهنك، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بطائرات مسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن هاشل المصلحي سلّم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج، معرباً عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة.

وأكد المصلحي خلال اللقاء ضرورة الالتزام بمبادئ سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى احترام الأعراف والقيم التي تربط البلدين.

ويأتي استدعاء السفير الإيراني في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بعد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز، وما أعقب ذلك من إدانات عربية وتحركات دبلوماسية متسارعة لاحتواء الأزمة، حيث يكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه سلطنة عُمان في دعم جهود التهدئة والحوار الإقليمي.