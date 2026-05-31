عمدة نيويورك يؤكد مقاطعته لمسيرة “يوم إسرائيل” دعماً ‌‏لفلسطين

نيويورك-سانا‏

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني عدم مشاركته في مسيرة ‌‏‌‏”يوم إسرائيل” السنوية التي تقام اليوم الأحد في المدينة والتي ‌‏يشارك فيها عادة العمدات والحكام وغيرهم من القادة السياسيين، ‌‏وذلك تعبيراً عن موقفه الداعم لحقوق الفلسطينيين.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن ممداني قوله ‌‏في إحاطة صحفية مع مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش: إن ‌‏‌‏”قراره يأتي استجابة لتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية، ‌‏ويعكس انتقاده لإسرائيل‎”.

وكان مكتب ممداني بث مؤخراً مقطع فيديو إحياءً لذكرى “نكبة ‌‏فلسطين” التي هجر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني عام 1948 ‌‏تخللته نصوص توثيقية للنكبة‎.

وبهذا الإعلان يصبح ممداني أول عمدة يتغيب عن هذا التجمع ‌‏التاريخي منذ انطلاقه قبل نحو 60 ‌‏عاماً‎، إذ ظلت مسيرة “يوم ‌‏إسرائيل” وتحت مسميات متعددة، ‏محطة لا يتخلف عنها العمدة ‌‏والحكام وغيرهم من القادة السياسيين في ذكرى احتلال فلسطين ‌‏عام 1948‌‎.

ودأب رؤساء بلدية نيويورك التي تضم أكبر عدد من السكان ‌‏اليهود في الولايات المتحدة على إظهار دعمهم لإسرائيل، غير ‌‏أن الدعم الشعبي لإسرائيل بين الأمريكيين تراجع بشدة خلال ‌‏السنوات الأخيرة، وهو اتجاه تسارع مع تصاعد الغضب من ‌‏المجازر والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة‎.

وكان ممداني انتُخب عمدة لمدينة نيويورك العام الماضي ويُعد ‌‏من أبرز السياسيين الأمريكيين الداعمين بقوة للحقوق ‏الفلسطينية، ‏حيث انتقد بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ‏وشارك في ‏مظاهرات “ذكرى النكبة” وندد بنظام الفصل ‏العنصري ‏والاحتلال.

كما عرف عنه تأييده لحركة مقاطعة إسرائيل‎ ” BDS” ‎ورفضه ‌‏لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مقاطعته ‌‏للمسيرات السنوية التي تحتفي بإسرائيل‎.