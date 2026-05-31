عمدة نيويورك يؤكد مقاطعته لمسيرة “يوم إسرائيل” دعماً ‌‏لفلسطين

نيويورك-سانا
أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني عدم مشاركته في مسيرة ”يوم إسرائيل” السنوية التي تقام اليوم الأحد في المدينة والتي يشارك فيها عادة العمدات والحكام وغيرهم من القادة السياسيين، وذلك تعبيراً عن موقفه الداعم لحقوق الفلسطينيين.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن ممداني قوله في إحاطة صحفية مع مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش: إن ”قراره يأتي استجابة لتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية، ويعكس انتقاده لإسرائيل”.
وكان مكتب ممداني بث مؤخراً مقطع فيديو إحياءً لذكرى “نكبة فلسطين” التي هجر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني عام 1948 تخللته نصوص توثيقية للنكبة.
وبهذا الإعلان يصبح ممداني أول عمدة يتغيب عن هذا التجمع التاريخي منذ انطلاقه قبل نحو 60 عاماً، إذ ظلت مسيرة “يوم إسرائيل” وتحت مسميات متعددة، محطة لا يتخلف عنها العمدة والحكام وغيرهم من القادة السياسيين في ذكرى احتلال فلسطين عام 1948.
ودأب رؤساء بلدية نيويورك التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في الولايات المتحدة على إظهار دعمهم لإسرائيل، غير أن الدعم الشعبي لإسرائيل بين الأمريكيين تراجع بشدة خلال السنوات الأخيرة، وهو اتجاه تسارع مع تصاعد الغضب من المجازر والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكان ممداني انتُخب عمدة لمدينة نيويورك العام الماضي ويُعد من أبرز السياسيين الأمريكيين الداعمين بقوة للحقوق الفلسطينية، حيث انتقد بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وشارك في مظاهرات “ذكرى النكبة” وندد بنظام الفصل العنصري والاحتلال.
كما عرف عنه تأييده لحركة مقاطعة إسرائيل ” BDS” ورفضه لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مقاطعته للمسيرات السنوية التي تحتفي بإسرائيل.