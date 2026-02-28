الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى دول عربية

أبو ظبي-سانا

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضيها وعدداً من الدول العربية، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أوردته وكالة وام تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الدول التي طالتها هذه الاستهدافات، مشيرة إلى أن أمن الدول الشقيقة كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساساً بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وشددت على الرفض القاطع لاستخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع، محذرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأكدت الإمارات احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفق القانون الدولي، وأنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.

وجددت التأكيد على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق التصدي بنجاح لاعتداءات إيرانية بالصواريخ على أراضيها، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، واتخاذها الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها.