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الشيباني يبحث مع وزير الداخلية ‏الباكستاني تعزيز التعاون وترسيخ الأمن في المنطقة

photo 2026 08 20 19 00 53 الشيباني يبحث مع وزير الداخلية ‏الباكستاني تعزيز التعاون وترسيخ الأمن في المنطقة


إسلام آباد-سانا ‏
 
عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اجتماعاً مع وزير الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية محسن نقوي، في العاصمة إسلام آباد، اليوم الخميس، وذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يجريها إلى باكستان.
 
وتناول اللقاء عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى بحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.
 
وكان الشيباني التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير التجارة جام كمال خان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وبحث معهم العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

photo 2026 08 20 19 00 54 الشيباني يبحث مع وزير الداخلية ‏الباكستاني تعزيز التعاون وترسيخ الأمن في المنطقة
photo 2026 08 20 19 23 11 الشيباني يبحث مع وزير الداخلية ‏الباكستاني تعزيز التعاون وترسيخ الأمن في المنطقة
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