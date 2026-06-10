تركيا: زيادة نقل الغاز إلى بلغاريا تكتسب أهمية استراتيجية لأمن الطاقة شرق أوروبا

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن زيادة القدرة على نقل الغاز الطبيعي من تركيا إلى بلغاريا تكتسب أهمية استراتيجية من حيث أمن الطاقة في شرق أوروبا.

ورداً على سؤال بشأن اتفاقية تعاون أبرمت مؤخراً بين شركة “بوتاش” التركية وشركة “بلغارغاز” البلغارية، خلال مقابلة مع “وكالة الأنباء البلغارية” نشرت اليوم الأربعاء، أكد فيدان أن “الاتفاق بين الشركتين أبرم مطلع عام 2023، وشكّل خطوة استراتيجية عززت أمن الإمدادات لدى بلغاريا، في ظل توقف استيراد الغاز من روسيا والانقطاع في الإمدادات”.

ورأى أن “تركيا تَعتبر المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لجارتها وحليفتها بلغاريا مسؤولية تقع على عاتقها، وأنها قدمت الدعم اللازم لها انطلاقاً من هذا الأمر”.

وأوضح فيدان أن الهدف الأساسي من الاتفاق بين “بوتاش” و”بلغارغاز” يتمثل في تسهيل وصول بلغاريا إلى مصادر متنوعة للطاقة والإسهام في أمن الطاقة الإقليمي.

كما أشار إلى أن التطورات الأخيرة في المنطقة أظهرت مرة أخرى مدى أهمية الترابط بين الدول، مبيناً أن تركيا تعتبر تعزيز الروابط في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية أولوية استراتيجية وليس فقط أولوية اقتصادية.

وشدد فيدان على أن “الممر الأوسط” العابر لبحر قزوين بين الشرق والغرب يبرز بشكل متزايد، بوصفه مساراً أكثر جاذبية وموثوقية، وأن تركيا تولي أهمية استراتيجية لهذا الممر.

وأوضح أن “مشروع طريق التنمية”، وغيره من مبادرات الربط، تهدف أيضاً إلى جعل تدفقات التجارة بين أوروبا وآسيا أسرع وأكثر أماناً وكفاءة.

ويمتد “مشروع طريق التنمية” من ميناء “الفاو” العراقي على الخليج العربي وصولاً إلى أوروبا عبر تركيا، ويشمل سككاً حديدية وطرقاً برية بطول 1200 كيلومتر، ويجري التخطيط له بمشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والعراق.

يشار إلى أن “الممر الأوسط” يعد من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقاً من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، ويبلغ طول الممر الأوسط 4256 كيلومتراً بين طرق برية وسكك حديدية إضافةً إلى 508 كيلومترات عبر البحر.