إجلاء رئيسة كوستاريكا إلى مكان آمن إثر دوي انفجار خلال جولة حدودية

سان خوسيه-سانا

أجلت السلطات الأمنية في كوستاريكا، اليوم الجمعة، رئيسة البلاد لورا فرنانديز والوفد المرافق لها بشكل طارئ، إثر دوي انفجار قوي بالقرب من موقع جولتها التفقدية في منطقة “كروسيتاس دي كوتريس” التابعة لبلدية سان كارلوس، والتي تشهد نشاطاً مكثفاً للتعدين غير القانوني عن الذهب.



ونقلت جريدة لاناسيون المحلية، عن وزير الأمن العام جيرالد كامبوس، قوله في مؤتمر صحفي: “إن دوي الانفجار سُمع أثناء عودة الوفد الرسمي من جولة ميدانية في المناطق المتضررة من التعدين غير الشرعي”، مؤكداً أن قوات الشرطة فّعلت على الفور بروتوكولات الأمن الصارمة وأجلت الرئيسة والوزراء والنواب المشاركين إلى مكان آمن دون وقوع أي إصابات.



وأوضح كامبوس أن الوحدات التكتيكية التابعة للقوة العامة، ووحدة التدخل الخاصة (UEI)، وشرطة المراقبة الجوية، فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المحيط وبدأت عملية تمشيط واسعة للبحث عن أشخاص مشتبه بهم شوهدوا في الغابات المحيطة على بعد نحو 200 متر من موقع الحدث.



من جانبها، أشادت الرئيسة لورا فرنانديز بالاستجابة السريعة للأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الحادث يعكس حجم المخاطر والتهديدات الأمنية والبيئية المقلقة التي تواجهها السلطات في تلك المنطقة جراء اعتداءات شبكات التعدين العشوائي وتفجير الجبال واصفة الدمار البيئي والمخاطر المرتبطة بنشاط التعدين غير القانوني في كروسيتاس بأنها مقلقة.



وتعتبر منطقة “كروسيتاس” الواقعة في شمال كوستاريكا بالقرب من الحدود مع نيكاراغوا، بؤرة توتر أمني وبيئي مستمر منذ سنوات، بعد إلغاء مشروع امتياز رسمي لشركة تعدين كندية عام 2010 نتيجة ضغوط بيئية وقضائية، مما تحول لاحقاً إلى فراغ استغلته شبكات ضخمة من المنقبين غير القانونيين عن الذهب.

