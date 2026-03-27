أردوغان: المؤسسات الدولية تفقد فاعليتها تدريجياً وعلينا مواجهة الروايات المضللة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بات يواجه أزمة شرعية كبيرة، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتفاقمة التي يشهدها العالم، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون لمواجهات التحديات العالمية.

وأشار أردوغان في رسالة مصورة وجهها اليوم الجمعة إلى قمة (SUMMIT STRATCOM) للاتصال الاستراتيجي 2026، المنعقدة في مدينة إسطنبول، ونقلتها وكالة الأناضول، إلى أن المؤسسات والقواعد التي تشكل أساس النظام الدولي “تفقد فاعليتها تدريجياً”، وأضاف : “نمر بفترة عصيبة امتد فيها التنافس على النفوذ إلى مجالات مختلفة كالطاقة والتكنولوجيا والتجارة، وتتم محاولة حل المشاكل بالأسلحة بدلاً من الحوار، وتتصاعد فيها وتيرة الإبادة الجماعية والحروب والأزمات”.

وأردف قائلاً: “إن إنهاء المآسي التي تؤلم قلوبنا مثل ما يحدث في غزة، وإعادة إحلال السلام والهدوء والاستقرار في جميع أنحاء العالم و على رأسه منطقتنا، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأكد الرئيس التركي ضرورة تعزيز آليات التواصل والتعاون بشكل أكبر اليوم لمنع الروايات الجديدة والكاذبة والمصممة لتحريف الحقائق الواضحة، وشدد في هذا الخصوص على وجوب أن تتخذ الدول والحكومات والجهات الفاعلة الدولية من الأكاديميين إلى المجتمع المدني ومراكز الفكر المزيد من المبادرة وأن تكون أكثر نشاطاً.

وجدّد أردوغان التأكيد على عزم تركيا مواصلة التمسك بموقفها المبدئي والحازم والموجه نحو السلام انطلاقاً من القيم الإنسانية والعدالة، وحشد إمكاناتها كافة من أجل إعادة تحقيق السلام والأمن، ليس في المنطقة فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم.

وانطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية لعام 2026 (SUMMIT STRATCOM)، بمشاركة سوريا، ممثلة بوزير الإعلام حمزة المصطفى، ومسؤولين وخبراء في مجالات الإعلام والاتصال الاستراتيجي من 36 دولة.