عون: وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يُنفَّذ خلال 24 ساعة ومن يرفض يتحمل المسؤولية

بيروت-سانا

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، قد يتم خلال 24 ساعة من تلقّي واشنطن إبلاغاً رسمياً بموافقة الأطراف المعنية، وتقديم الضمانات اللازمة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في قصر بعبدا: إن الولايات المتحدة ستتولى تحديد موعد وآلية التنفيذ فور إبلاغها بالموافقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضطلع بدور الضامن المباشر لتنفيذ الاتفاق.

وأكد عون أن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات تُشكّل “الفرصة الأخيرة” للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، محذراً من أن كل طرف سيتحمّل مسؤوليته كاملة في حال عدم التجاوب.

وأوضح عون أنه فور تلقّي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، سيُبلَّغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني الرسمي، ليُبنى على ذلك ما يقتضيه.

وأشار إلى أن مسار المفاوضات خلال اليوم السابق كان “بالغ الصعوبة”، غير أنه انتهى بالأخذ بالمطلب اللبناني القاضي بوقف شامل لإطلاق النار.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق من اليوم التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، عقب مباحثات أجراها ممثلو الجانبين على مدى اليومين الماضيين.