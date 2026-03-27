الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

أبو ظبي- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة تصديها لصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

وقالت الوزارة في بيان على منصة “إكس” : “تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة مع ستة صواريخ باليستية وتسع طائرات مسيّرة قادمة من إيران”.

وبينت الوزارة أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 378 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوّالاً، و1835 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات بحسب الوزارة، إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة وآخر مدني متعاقد معها، و8 مدنيين من جنسيات مختلفة، بينما أصيب 171 شخصاً من الإمارات ودول عربية أخرى إضافة إلى جنسيات أوروبية وإفريقية وآسيوية، بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس الخميس، التصدي بنجاح لـ 15 صاروخاً باليستياً، و11 طائرة مسيّرة أطلقتها إيران، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على دول الخليج العربي.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.