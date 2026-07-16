“كوخ الكتاب”.. مبادرة ثقافية في اللاذقية لتعزيز ثقافة القراءة والمطالعة

اللاذقية- سانا

افتتحت جمعية شراع الخير، مساء أمس الأربعاء، فعاليات مبادرة “كوخ الكتاب” في حديقة العروبة بمدينة اللاذقية، بهدف تشجيع القراءة، وإتاحة الكتب مجاناً، وتعزيز حضور المعرفة في الحياة اليومية لمختلف فئات المجتمع.

وأوضح مدير الثقافة في اللاذقية أحمد شريقي، في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تؤكد أهمية القراءة في بناء شخصية الإنسان وتنمية وعيه، مبيناً أن الكتاب يشكل ركيزة أساسية في إعداد الإنسان المفكر والقادر على الإسهام في بناء سوريا الحديثة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية شراع الخير براء علاف أن “كوخ الكتاب” يوفر مساحة ثقافية مفتوحة وآمنة لجميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً استقطاب غير المعتادين على المطالعة، وتشجيعهم على اكتشاف عالم الكتاب لما له من دور في تنمية الفكر وصقل الشخصية وتوسيع الآفاق.

وتتيح المبادرة للزوار قراءة الكتب واستعارتها مجاناً، في إطار جهود الجمعية لترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.

وتأتي مبادرة “كوخ الكتاب” ضمن المبادرات المجتمعية الرامية إلى تقريب الكتاب من الناس وإتاحته في الأماكن العامة، بما يسهم في نشر الوعي الثقافي، وتشجيع مختلف الفئات العمرية، ولاسيما الشباب، على جعل القراءة جزءاً من حياتهم اليومية.