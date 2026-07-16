كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعزز تعاونها الأمني لمواجهة التهديدات الإقليمية

سيئول-سانا
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كبار القادة العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن رؤساء أركان الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جددوا تأكيد أن التعاون الأمني الثلاثي يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الفعالة لمختلف التحديات والتهديدات التي تؤثر في السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها.
واتفق القادة العسكريون على مواصلة التعاون من أجل نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتعميق التنسيق في مجالات متعددة، إلى جانب الحفاظ على زخم التعاون الأمني الثلاثي، بما في ذلك من خلال تدريبات “فريدوم إيدج” العسكرية السنوية المشتركة.
وأرست الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عام 2023 إطاراً للتعاون الأمني الاستراتيجي بموجب “مبادئ كامب ديفيد”، يربط اتفاقيات الدفاع الثنائية التي تجمع واشنطن بكل من طوكيو وسيئول.