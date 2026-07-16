كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعزز تعاونها الأمني لمواجهة التهديدات الإقليمية

سيئول-سانا‏

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كبار القادة العسكريين في كوريا الجنوبية ‏والولايات المتحدة واليابان اتفقوا على تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، ‏وفي مقدمتها التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.‏

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن رؤساء أركان الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في ‏مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جددوا تأكيد أن التعاون الأمني الثلاثي يمثل ركيزة ‏أساسية للاستجابة الفعالة لمختلف التحديات والتهديدات التي تؤثر في السلام والاستقرار ‏بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها.‏

واتفق القادة العسكريون على مواصلة التعاون من أجل نزع السلاح النووي الكامل لكوريا ‏الشمالية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتعميق التنسيق في مجالات ‏متعددة، إلى جانب الحفاظ على زخم التعاون الأمني الثلاثي، بما في ذلك من خلال ‏تدريبات “فريدوم إيدج” العسكرية السنوية المشتركة.‏

وأرست الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عام 2023 إطاراً للتعاون الأمني ‏الاستراتيجي بموجب “مبادئ كامب ديفيد”، يربط اتفاقيات الدفاع الثنائية التي تجمع ‏واشنطن بكل من طوكيو وسيئول.‏