نيكي الياباني يتراجع بأكثر من 3 بالمئة بضغط من أسهم شركات الرقائق

طوكيو-سانا
تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، متأثراً بالهبوط الحاد في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي انخفض 3.1 بالمئة إلى 66597.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2 بالمئة إلى 4039.07 نقطة.
ومن بين أسهم الشركات المدرجة على مؤشر نيكي 225، ارتفع 111 سهماً، مقابل تراجع 112 سهماً واستقرار سهمين.
وكان سهم شركة “كيوكسيا” المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين، إذ هبط 13.5 بالمئة، فيما تراجع سهم “أدفانتست” المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.1 بالمئة، وانخفض سهم مجموعة “سوفت بنك” الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا 7.2 بالمئة.
وتترقب الأسواق إعلان شركة “تي إس إم سي” التايوانية، أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في العالم، نتائجها المالية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتحقيق أرباح قياسية وارتفاع صافي ربحها 59 بالمئة خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران، مدفوعاً بتنامي الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ورجح محللون في مختبر “توكاي طوكيو” للمعلومات أن تتأثر الأسهم اليابانية سلباً بتراجع أسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية في الجلسة السابقة، مشيرين إلى أن المستثمرين قد يتبنون نهج الترقب بانتظار نتائج الشركة التايوانية.