نيكي الياباني يتراجع بأكثر من 3 بالمئة بضغط من أسهم شركات الرقائق

طوكيو-سانا‏

تراجع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ‏الخميس، متأثراً بالهبوط الحاد في أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي انخفض 3.1 بالمئة إلى 66597.62 نقطة، فيما ‏تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2 بالمئة إلى 4039.07 نقطة.‏

ومن بين أسهم الشركات المدرجة على مؤشر نيكي 225، ارتفع 111 سهماً، مقابل ‏تراجع 112 سهماً واستقرار سهمين.‏

وكان سهم شركة “كيوكسيا” المصنعة لرقائق الذاكرة أكبر الخاسرين، إذ هبط 13.5 ‏بالمئة، فيما تراجع سهم “أدفانتست” المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.1 بالمئة، ‏وانخفض سهم مجموعة “سوفت بنك” الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا 7.2 بالمئة.‏

وتترقب الأسواق إعلان شركة “تي إس إم سي” التايوانية، أكبر شركة لصناعة أشباه ‏الموصلات في العالم، نتائجها المالية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتحقيق أرباح ‏قياسية وارتفاع صافي ربحها 59 بالمئة خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران، ‏مدفوعاً بتنامي الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏

ورجح محللون في مختبر “توكاي طوكيو” للمعلومات أن تتأثر الأسهم اليابانية سلباً ‏بتراجع أسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية في الجلسة السابقة، مشيرين إلى أن ‏المستثمرين قد يتبنون نهج الترقب بانتظار نتائج الشركة التايوانية.‏