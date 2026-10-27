ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز التجارة الحرة مع منطقة المحيط الهادئ

سنغافورة-سانا‏

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى إبرام ‏المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع منطقة المحيط الهادئ، مشيراً إلى أن الجانبين معاً ‏يمثلان ثلث التجارة العالمية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا” عن ميرتس قوله في كلمة رئيسية ألقاها كجزء ‏من “سلسلة محاضرات سنغافورة” ضمن جولته الآسيوية: “دعونا نعمل معاً من أجل ‏التوصل إلى اتفاقية إقليمية رئيسية مع أعضاء الشراكة عبر المحيط الهادئ”، في إشارة ‏إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ “‏CPTPP‏”.‏

وتُعد اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ اتفاقية تجارة حرة تأسست ‏عام 2018، وتمتد عبر منطقة المحيط الهادئ، وتضم 12 دولة في خمس قارات، ‏من بينها كندا وأستراليا وتشيلي والمملكة المتحدة.

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كما دعا ميرتس، الاتحاد الأوروبي إلى “مواءمة اتفاقيات التجارة الثنائية” المبرمة مع ‏دول منفردة في منطقة المحيط الهادئ لجعلها أكثر فعالية، وقال: “بصفتنا الاتحاد ‏الأوروبي، فإننا نعمل على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع إندونيسيا والفلبين والهند ‏وأستراليا وماليزيا، على سبيل المثال لا الحصر، ولا أريد أن نتوقف عند هذا الحد”.‏

وأوضح ميرتس أنه على المدى الطويل، سيسعى جاهداً لإبرام اتفاقية تجارية بين ‏الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، التي تضم 11 دولة عضواً ‏يبلغ عدد سكانها حوالي 700 مليون نسمة.‏