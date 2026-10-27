ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز التجارة الحرة مع منطقة المحيط الهادئ

سنغافورة-سانا
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع منطقة المحيط الهادئ، مشيراً إلى أن الجانبين معاً يمثلان ثلث التجارة العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا” عن ميرتس قوله في كلمة رئيسية ألقاها كجزء من “سلسلة محاضرات سنغافورة” ضمن جولته الآسيوية: “دعونا نعمل معاً من أجل التوصل إلى اتفاقية إقليمية رئيسية مع أعضاء الشراكة عبر المحيط الهادئ”، في إشارة إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ “CPTPP”.
وتُعد اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ اتفاقية تجارة حرة تأسست عام 2018، وتمتد عبر منطقة المحيط الهادئ، وتضم 12 دولة في خمس قارات، من بينها كندا وأستراليا وتشيلي والمملكة المتحدة.
كما دعا ميرتس، الاتحاد الأوروبي إلى “مواءمة اتفاقيات التجارة الثنائية” المبرمة مع دول منفردة في منطقة المحيط الهادئ لجعلها أكثر فعالية، وقال: “بصفتنا الاتحاد الأوروبي، فإننا نعمل على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع إندونيسيا والفلبين والهند وأستراليا وماليزيا، على سبيل المثال لا الحصر، ولا أريد أن نتوقف عند هذا الحد”.
وأوضح ميرتس أنه على المدى الطويل، سيسعى جاهداً لإبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، التي تضم 11 دولة عضواً يبلغ عدد سكانها حوالي 700 مليون نسمة.