مسؤولة في المفوضية الأوروبية تندد بالإبادة في غزة وتنتقد عجز أوروبا

photo 2025 08 25 17 15 39 2 مسؤولة في المفوضية الأوروبية تندد بالإبادة في غزة وتنتقد عجز أوروبا

باريس-سانا

نددت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا اليوم بالإبادة في غزة، منتقدة فشل بلدان الاتحاد الأوروبي في التحرّك لوضع حد لها.

وقالت المسؤولة الإسبانية في خطاب ألقته في معهد الدراسات السياسية في باريس: “إن الإبادة الجماعية في غزة تسلّط الضوء على عجز أوروبا عن التحرّك والتحدّث بصوت واحد، في وقت تعم الاحتجاجات المدن الأوروبية”، تنديداً بالحرب في القطاع المحاصر والمدمر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح من هذا القبيل عن مسؤول في المفوضية الأوروبية.

وتتهم المفوضية الأوروبية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها تمتنع عن اتهامها “بالإبادة الجماعية”.

