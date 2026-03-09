أمير الكويت: الاعتداءات على دول المنطقة تمثل تهديداً مباشراً لاستقرارها وسلامها

الكويت-سانا

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين، أن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة تمثل تهديداً مباشراً لاستقرارها وسلامها، مشدداً على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأي مساس بسيادة أي دولة عضو فيه يعد مساساً بالأمن الجماعي.

ونقلت صحيفة القبس، عن أمير الكويت قوله: إن بلاده تتابع مجريات الأوضاع الإقليمية بدقة، وأي خطوات يتم اتخاذها تقوم على تقدير استراتيجي شامل يهدف إلى حماية أمن الدولة واستقرارها في ظل الظروف الراهنة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في خفض التصعيد وإدانة أي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد استقرار المنطقة، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع الدول الشقيقة ودعم كل ما من شأنه حماية أمنها وسيادتها.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى وإصابات، وأضراراً مادية كبيرة.