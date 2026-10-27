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الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 10 آلاف

YR7BZR63C5O5HJCS5IXOJYBRQ4 الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 10 آلاف
اثنان من فريق الحماية المدنية يقومان بالتطهير بعد تعاملهما مع جثة رجل مجهول الهوية، توفي جراء الإصابة بفيروس إيبولا-الكونغو-أرشيفية-رويترز

كينشاسا-سانا‏

أعلن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، أن حالات ‏الإصابة ⁠المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوزت العشرة آلاف.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن المعهد قوله في أحدث بياناته بشأن تطور المرض وانتشاره ‏في البلاد: “⁠إن عدد الإصابات المؤكدة وصل ⁠إلى 10060 حالة”.‏

وكانت آخر حصيلة أعلنها المعهد في 13 الشهر الجاري أشارت إلى وصول عدد ‏حالات الإصابة المؤكدة إلى 9066 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات4381.‏

يشار إلى أن فيروس “إيبولا” هو حمى نزفية شديدة العدوى، وينتقل عبر الاتصال ‏المباشر بسوائل جسم المصابين.

وتُعدّ الكونغو الديمقراطية من أكثر الدول عرضة لتفشي هذا الفيروس تاريخياً، حيث ‏شهدت موجات تفشٍ متكررة تسببت بتحديات صحية واقتصادية كبيرة في البلاد ‏والمنطقة.‏

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