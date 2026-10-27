الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 10 آلاف

كينشاسا-سانا‏

أعلن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، أن حالات ‏الإصابة ⁠المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوزت العشرة آلاف.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن المعهد قوله في أحدث بياناته بشأن تطور المرض وانتشاره ‏في البلاد: “⁠إن عدد الإصابات المؤكدة وصل ⁠إلى 10060 حالة”.‏

وكانت آخر حصيلة أعلنها المعهد في 13 الشهر الجاري أشارت إلى وصول عدد ‏حالات الإصابة المؤكدة إلى 9066 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات4381.‏

يشار إلى أن فيروس “إيبولا” هو حمى نزفية شديدة العدوى، وينتقل عبر الاتصال ‏المباشر بسوائل جسم المصابين.

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وتُعدّ الكونغو الديمقراطية من أكثر الدول عرضة لتفشي هذا الفيروس تاريخياً، حيث ‏شهدت موجات تفشٍ متكررة تسببت بتحديات صحية واقتصادية كبيرة في البلاد ‏والمنطقة.‏