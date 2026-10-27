كوريا الجنوبية تمدد العمر التشغيلي لمفاعلين نوويين 10 سنوات

سيئول-سانا‏

قررت هيئة الرقابة النووية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تمديد العمر التشغيلي ‏لمفاعلين نوويين يقعان على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد لمدة 10 سنوات إضافية.‏

وذكرت وكالة يونهاب أن موافقة لجنة السلامة والأمن النووي جاءت بعد 4 سنوات من ‏طلب شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، وهي شركة الطاقة الحكومية، ‏مراجعة إعادة تشغيل الوحدتين 3 و4 في محطة “كوري”.‏

كما جاء القرار بعد أن وافقت اللجنة في أوائل هذا الشهر على برنامج إدارة الحوادث ‏الخاص بالمفاعلين النوويين، وهو وثيقة تحدد الاستعدادات، بما في ذلك استراتيجيات ‏الحفاظ على الظروف الآمنة، ومنع وقوع الحوادث، والتخفيف من أي تداعيات في ‏حالة وقوع حادث نووي.‏

وبناءً على ذلك، سيتمكن المفاعل “كوري 3” من العمل حتى أيلول 2034، بينما ‏سيستمر مفاعل “كوري 4” في العمل حتى آب 2035.‏

وكان المفاعلان اللذان يعملان بالماء المضغوط، وتبلغ سعتهما الإجمالية 1,025 ‏ميغاواط، توقفا عن توليد الطاقة بعد 40 عاماً من الاستخدام التجاري الذي بدأ في ‏عامي 1985 و1986 على التوالي.‏

وكانت هيئة الرقابة النووية قد وافقت في العام الماضي على تمديد مدة تشغيل مفاعل ‌‏”كوري 2″ الذي يعمل بالماء الخفيف لمدة 10 سنوات.‏