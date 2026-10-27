كوريا الجنوبية تمدد العمر التشغيلي لمفاعلين نوويين 10 سنوات

سيئول-سانا
قررت هيئة الرقابة النووية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تمديد العمر التشغيلي لمفاعلين نوويين يقعان على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد لمدة 10 سنوات إضافية.
وذكرت وكالة يونهاب أن موافقة لجنة السلامة والأمن النووي جاءت بعد 4 سنوات من طلب شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، وهي شركة الطاقة الحكومية، مراجعة إعادة تشغيل الوحدتين 3 و4 في محطة “كوري”.
كما جاء القرار بعد أن وافقت اللجنة في أوائل هذا الشهر على برنامج إدارة الحوادث الخاص بالمفاعلين النوويين، وهو وثيقة تحدد الاستعدادات، بما في ذلك استراتيجيات الحفاظ على الظروف الآمنة، ومنع وقوع الحوادث، والتخفيف من أي تداعيات في حالة وقوع حادث نووي.
وبناءً على ذلك، سيتمكن المفاعل “كوري 3” من العمل حتى أيلول 2034، بينما سيستمر مفاعل “كوري 4” في العمل حتى آب 2035.
وكان المفاعلان اللذان يعملان بالماء المضغوط، وتبلغ سعتهما الإجمالية 1,025 ميغاواط، توقفا عن توليد الطاقة بعد 40 عاماً من الاستخدام التجاري الذي بدأ في عامي 1985 و1986 على التوالي.
وكانت هيئة الرقابة النووية قد وافقت في العام الماضي على تمديد مدة تشغيل مفاعل ”كوري 2″ الذي يعمل بالماء الخفيف لمدة 10 سنوات.