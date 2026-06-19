سويسرا تعلن إرجاء المفاوضات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف

جنيف-سانا‏

أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في جنيف بين ‏إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وذلك إلى أجل ‏غير مسمى.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية السويسرية قولها في بيان: إن “المحادثات ‏المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان تم إرجاؤها”، مشيرة إلى أن ‏سويسرا “تبقى على استعداد لتيسير هذه المحادثات، فيما تتواصل الأعمال التحضيرية ‏اللازمة”.‏

ولم تحدد الوزارة موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات.‏

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى ‏سويسرا، في وقت لم تُكشف فيه أسباب الإرجاء بشكل رسمي.‏

يشار إلى أن الحكومة السويسرية، أعلنت أمس الخميس، أن محادثات أولية بين الولايات ‏المتحدة وإيران من المقرر أن تُعقد اليوم الجمعة في منتجع بورغنستوك الجبلي، وذلك ‏عقب توقيع اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بين الجانبين.‏