سويسرا تعلن إرجاء المفاوضات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف

جنيف-سانا
أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في جنيف بين إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وذلك إلى أجل غير مسمى.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية السويسرية قولها في بيان: إن “المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان تم إرجاؤها”، مشيرة إلى أن سويسرا “تبقى على استعداد لتيسير هذه المحادثات، فيما تتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة”.
ولم تحدد الوزارة موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى سويسرا، في وقت لم تُكشف فيه أسباب الإرجاء بشكل رسمي.
يشار إلى أن الحكومة السويسرية، أعلنت أمس الخميس، أن محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن تُعقد اليوم الجمعة في منتجع بورغنستوك الجبلي، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بين الجانبين.