الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب عدد من الشركات

لندن-سانا‏

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، مدعومة ‏بمكاسب عدد من الشركات وتحسن معنويات المستثمرين.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع بنسبة ‌‏0.77 بالمئة، ليغلق عند 640.66 نقطة، فيما صعد مؤشر “داكس” الألماني ‏بنسبة 0.9 بالمئة، بالتزامن مع تحسن معنويات الشركات الألمانية خلال ‏شهر تشرين الأول، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد “إيفو”.‏

وارتفع سهم شركة “كومبيوتاسنتر” البريطانية لخدمات التكنولوجيا بأكثر من ‌‏13 بالمئة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ نيسان الماضي، بعد أن توقعت ‏الشركة تحقيق أرباح سنوية تتجاوز تقديرات السوق، للمرة الرابعة خلال ‏العام الجاري.‏

كما قفز سهم شركة “جينماب” الدنماركية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 12 ‏بالمئة، عقب إعلانها بيانات متابعة مشجعة من تجربة سريرية في المرحلة ‏المتوسطة لعلاج تجريبي لسرطان القولون والمستقيم.‏

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت معظم المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن ‏مؤشر “ستوكس 600″، بقيادة قطاع الدفاع الذي صعد بنسبة 2.6 بالمئة، ‏يليه قطاع السفر والترفيه بارتفاع بلغ 1.9 بالمئة، في حين تراجع مؤشر ‏قطاع الطاقة بنسبة 0.2 بالمئة.‏

وجاءت هذه المكاسب بعد الضغوط التي تعرضت لها الأسهم الأوروبية ‏الأسبوع الماضي، على خلفية التوترات في فرنسا وارتفاع أسعار النفط، فيما ‏أسهمت التطورات الإيجابية على مستوى الشركات في دعم الأسواق والحد ‏من تأثير المخاوف الاقتصادية الأوسع.‏