الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب عدد من الشركات

لندن-سانا
أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، مدعومة بمكاسب عدد من الشركات وتحسن معنويات المستثمرين.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع بنسبة 0.77 بالمئة، ليغلق عند 640.66 نقطة، فيما صعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.9 بالمئة، بالتزامن مع تحسن معنويات الشركات الألمانية خلال شهر تشرين الأول، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد “إيفو”.
وارتفع سهم شركة “كومبيوتاسنتر” البريطانية لخدمات التكنولوجيا بأكثر من 13 بالمئة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ نيسان الماضي، بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح سنوية تتجاوز تقديرات السوق، للمرة الرابعة خلال العام الجاري.
كما قفز سهم شركة “جينماب” الدنماركية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 12 بالمئة، عقب إعلانها بيانات متابعة مشجعة من تجربة سريرية في المرحلة المتوسطة لعلاج تجريبي لسرطان القولون والمستقيم.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت معظم المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن مؤشر “ستوكس 600″، بقيادة قطاع الدفاع الذي صعد بنسبة 2.6 بالمئة، يليه قطاع السفر والترفيه بارتفاع بلغ 1.9 بالمئة، في حين تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.2 بالمئة.
وجاءت هذه المكاسب بعد الضغوط التي تعرضت لها الأسهم الأوروبية الأسبوع الماضي، على خلفية التوترات في فرنسا وارتفاع أسعار النفط، فيما أسهمت التطورات الإيجابية على مستوى الشركات في دعم الأسواق والحد من تأثير المخاوف الاقتصادية الأوسع.