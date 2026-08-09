تركيا تدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأسود

أنقرة-سانا

دعت تركيا أوكرانيا وروسيا إلى إنشاء آلية لإعلان وقف متبادل للهجمات على السفن في البحر الأسود، محذرةً من اتساع نطاق الحرب ليشمل حركة الملاحة التجارية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات لوكالة “الأناضول” نشرت اليوم الأحد: إن “البحر الأسود أصبح إحدى المناطق التي امتدت إليها الحرب بشكل متزايد”، مشيراً إلى أن الهجمات التي كانت تستهدف الموانئ والسفن العسكرية باتت تطال السفن التجارية.

وأوضح فيدان، أن السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية، وتعمل على متنها أطقم تركية قد تصبح عرضة للهجمات، لافتاً إلى أن بلاده أعدت إجراءات للتعامل مع الوضع ورفعتها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف: إن أنقرة نقلت إلى موسكو مقترحاً لإنشاء آلية لوقف الهجمات على السفن، بعد أن كانت كييف قد تقدمت بطلب مماثل، مشيراً إلى أن تركيا تنتظر رداً روسياً.

وفيما يتعلق بإنهاء الحرب، رأى فيدان أن استمرار العمليات العسكرية في ظل إحجام الطرفين عن تقديم تنازلات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، معتبراً أن “الاستنزاف” المتبادل قد يدفعهما في النهاية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وحذر من مخاطر توسع الحرب جغرافياً ومن حيث أهدافها وأساليبها، لافتاً إلى احتمال اللجوء إلى خيارات أكثر خطورة، في إشارة إلى الأسلحة النووية، وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمنع تصعيد الصراع.

وكان فيدان أكد في السادس عشر من الشهر الماضي أن بلاده لا تريد امتداد الحرب ‏الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن ‏واستقرار المنطقة واعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمة.‏

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن تركيا فرضت قيوداً على حركة السفن التجارية المتجهة إلى البحر الأسود، في ظل تزايد الهجمات في المنطقة.