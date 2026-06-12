الصين تحتجز مواطناً أمريكياً بتهمة التجسس وإلحاق الضرر بأمنها القومي

بكين-سانا
أعلنت الصين اليوم الجمعة احتجاز مواطن أمريكي يعمل محللاً في مركز دراسات متخصص في الشؤون البورمية، وذلك بتهمة ممارسة أنشطة تجسس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، قوله خلال مؤتمر صحفي: إن المواطن الأمريكي مين زين “خضع لإجراءات جنائية إلزامية طبقاً للقانون، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرّض الأمن القومي الصيني للخطر”، مشيراً إلى أن بلاده أبلغت القنصلية العامة الأمريكية في كانتون بهذه القضية.
ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه الإجراءات الجنائية، غير أنها تعني في العرف القانوني الصيني حرمان الموقوف من حرية التنقل، وأكد أن “حقوق مين زين القانونية مضمونة بالكامل”.
يشار إلى أن مين زين هو عضو مؤسس في معهد الاستراتيجية والسياسة – بورما، وهو مركز بحثي متخصص في شؤون ميانمار.