الصين تحتجز مواطناً أمريكياً بتهمة التجسس وإلحاق الضرر بأمنها القومي

بكين-سانا‏

أعلنت الصين اليوم الجمعة احتجاز مواطن أمريكي يعمل محللاً في مركز دراسات ‏متخصص في الشؤون البورمية، وذلك بتهمة ممارسة أنشطة تجسس.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، قوله ‏خلال مؤتمر صحفي: إن المواطن الأمريكي مين زين “خضع لإجراءات جنائية إلزامية ‏طبقاً للقانون، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرّض الأمن القومي الصيني للخطر”، ‏مشيراً إلى أن بلاده أبلغت القنصلية العامة الأمريكية في كانتون بهذه القضية.‏

ولم يوضح المتحدث طبيعة هذه الإجراءات الجنائية، غير أنها تعني في العرف القانوني ‏الصيني حرمان الموقوف من حرية التنقل، وأكد أن “حقوق مين زين القانونية مضمونة ‏بالكامل”.‏

يشار إلى أن مين زين هو عضو مؤسس في معهد الاستراتيجية والسياسة – بورما، وهو ‏مركز بحثي متخصص في شؤون ميانمار.‏