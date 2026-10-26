هيئة بحرية دولية: حريق على متن سفينة قبالة ميناء الفاو العراقي

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الإثنين، ‏أن سفينة تعرضت لحريق في الخليج العربي على بعد 63 ميلا بحرياً ‏جنوب شرق ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوب العراق.‏

وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس”: أنه لا تزال حالة الطاقم وتقييم ‏الأضرار، والأثر البيئي غير معروفة لغاية وقت الإبلاغ، داعية السفن ‏لتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما تُجري ‏السلطات تحقيقاتها بهذا الخصوص.‏

ولم تذكر الهيئة أي معلومات إضافية حول السفينة أو الجهة التي تتبع لها.‏

وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء الماضي إصابة ‏ناقلة بمقذوف مجهول قبالة ‏مدينة بخاء في سلطنة عمان على مضيق ‌هرمز.‏