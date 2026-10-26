هيئة بحرية دولية: حريق على متن سفينة قبالة ميناء الفاو العراقي

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الإثنين، أن سفينة تعرضت لحريق في الخليج العربي على بعد 63 ميلا بحرياً جنوب شرق ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وقالت الهيئة في بيان على منصة “إكس”: أنه لا تزال حالة الطاقم وتقييم الأضرار، والأثر البيئي غير معروفة لغاية وقت الإبلاغ، داعية السفن لتوخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ريثما تُجري السلطات تحقيقاتها بهذا الخصوص.
ولم تذكر الهيئة أي معلومات إضافية حول السفينة أو الجهة التي تتبع لها.
وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء الماضي إصابة ناقلة بمقذوف مجهول قبالة مدينة بخاء في سلطنة عمان على مضيق هرمز.