في ذكرى النكسة.. البرلمان العربي يحذر من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية

القاهرة-سانا



أكد البرلمان العربي، اليوم الجمعة، أن الذكرى التاسعة والخمسين لنكسة حزيران عام 1967 تحلّ هذا العام في ظل مرحلة تُعدّ الأخطر في تاريخ المنطقة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته التوسعية والاستعمارية، وتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.



ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن رئيس البرلمان محمد اليماحي قوله: “إن ما يجري هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض واقع استعماري بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.



وأوضح اليماحي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بالتوازي مع تسريع مخططات الضم والتهجير في الضفة الغربية والقدس.



وشدد اليماحي على أن “استمرار إسرائيل في جرائمها وتوسيع اعتداءاتها على الأراضي العربية في جنوب لبنان وسوريا، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم الإقليمي والدولي، ويقوّض فرص التسوية السياسية العادلة، ويكشف إصرار حكومة الاحتلال على إفشال جهود السلام”.



ودعا اليماحي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم ووقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عام 1967، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهذا الشعب.



كما أكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وتحل الذكرى السنوية لنكسة حزيران هذا العام في وقت يواجه فيه الفلسطينيون حرباً إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ تشرين الأول عام 2023، وتصعيداً عسكرياً واستيطانياً في الضفة الغربية.

