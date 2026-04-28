الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2534 شخصاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 2534 شخصاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة قوله في بيان: إن عدد الجرحى خلال الفترة ذاتها وصل إلى 7863.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الإثنين، أن عدد الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ارتفع إلى 2521 قتيلاً و7804 جرحى.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الخروقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في السادس عشر من نيسان الجاري، ما يزيد من حدة التوتر، ويهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

ارتقاء 68531 فلسطينياً وإصابة 170402 منذ بدء حرب الإبادة
مباحثات قطرية أوروبية تتناول التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية والأردن
صحيفة بريطانية: توصيل المساعدات بالطائرات إلى غزة طريقة أقل فعالية وأكثر تكلفة
قطر والنرويج تبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
