555 قتيلاً في إيران جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

555 قتيلاً في إيران جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الأناضول

طهران-سانا

أعلن الهلال الأحمر الإيراني اليوم الإثنين مقتل 555 شخصاً، جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، منذ يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الهلال قوله في بيان: إن الهجمات طالت 131 منطقة سكنية في عموم إيران، وأودت بحياة 555 شخصاً.

ولم يذكر الهلال الأحمر الإيراني إحصائيات بشأن المصابين.

وتستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم المتواصل صواريخ وذخائر دقيقة تطلق من الجو، والبر، والبحر، وكان قتل المرشد علي خامنئي والعشرات من القادة والمسؤولين في اليوم الأول من الهجوم.

وتتسارع التوترات في المنطقة، حيث ردّت إيران بهجمات صاروخية على إسرائيل، واعتداءات طالت دول الخليج، والأردن، وأربيل في العراق، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وأضرار مادية.

