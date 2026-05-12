الخارجية الإيطالية: امتلاك إيران للسلاح النووي “خط أحمر”‏

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء، أن حيازة إيران للسلاح النووي تمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لإيطاليا، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار، ويخفف التوترات في المنطقة.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني، قوله خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “أصدقاء البلقان” في براتيسلافا: إن بلاده تسعى إلى “تحقيق سلام مستقر في أسرع وقت ممكن” بين الولايات المتحدة وإيران.
وجدد الوزير الإيطالي استعداد بلاده للقيام بدورها لضمان حرية الملاحة في هرمز، مؤكداً أنه “ينبغي التوصل إلى اتفاق نهائي” رغم أن “المناخ الحالي لا يبدو مشجعاً”.
وأضاف: “نحن على استعداد لإرسال سفن تابعة للبحرية لضمان حرية الملاحة وفي حال التوصل إلى اتفاق دولي، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بين الدول الأوروبية وجهات أخرى، يمكن إرسال سفن، بما فيها كاسحات الألغام”.
وأوضح أن الهدف يتمثل في “إعادة فتح مضيق هرمز وضمان تدفق النفط والأسمدة والمنتجات الزراعية إلى الدول الأفريقية والغربية، بما فيها إيطاليا”، في ظل أهمية الممر الملاحي للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى استمرار التوترات في المنطقة، معرباً عن أمله في أن “يسود المنطق السليم” خلال المرحلة المقبلة.
وشهد مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق، مع تراجع حركة الملاحة، وإيقاف أنظمة تتبع عدد من ناقلات النفط لتجنب الاستهداف.