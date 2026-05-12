الخارجية الإيطالية: امتلاك إيران للسلاح النووي “خط أحمر”‏

روما-سانا ‏

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء، أن حيازة إيران للسلاح ‏النووي تمثل “خطاً أحمر” بالنسبة لإيطاليا، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق ‏يضمن الاستقرار، ويخفف التوترات في المنطقة.‏

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن تاياني، قوله خلال مشاركته في اجتماع وزراء ‏خارجية مجموعة “أصدقاء البلقان” في براتيسلافا: إن بلاده تسعى إلى “تحقيق ‏سلام مستقر في أسرع وقت ممكن” بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وجدد الوزير الإيطالي استعداد بلاده للقيام بدورها لضمان حرية الملاحة في ‏هرمز، مؤكداً أنه “ينبغي التوصل إلى اتفاق نهائي” رغم أن “المناخ الحالي لا يبدو ‏مشجعاً”.‏

وأضاف: “نحن على استعداد لإرسال سفن تابعة للبحرية لضمان حرية الملاحة وفي ‏حال التوصل إلى اتفاق دولي، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ‏أو بين الدول الأوروبية وجهات أخرى، يمكن إرسال سفن، بما فيها كاسحات ‏الألغام”.‏

وأوضح أن الهدف يتمثل في “إعادة فتح مضيق هرمز وضمان تدفق النفط والأسمدة ‏والمنتجات الزراعية إلى الدول الأفريقية والغربية، بما فيها إيطاليا”، في ظل أهمية ‏الممر الملاحي للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.‏

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى استمرار التوترات في المنطقة، معرباً عن ‏أمله في أن “يسود المنطق السليم” خلال المرحلة المقبلة.‏

وشهد مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة تصعيداً غير مسبوق، مع تراجع حركة ‏الملاحة، وإيقاف أنظمة تتبع عدد من ناقلات النفط لتجنب الاستهداف.‏